Уверенный Front-end разработчик

В Web-разработке с апреля 2021г.

На данный момент работаю в команде разработчиков интернет-магазина Siberian Wellness и ищу подработку в свободное время.

- Nuxt.js, Vue.js, Vuex, Vue Router, Axios, Git, HTML5, CSS3, SASS, БЭМ, JS.

Гарантия на работу

Если обнаружете ошибки, я исправлю их)

Образование

КемГУ Прикладная математика и информатика

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