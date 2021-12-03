Уверенный Front-end разработчик
О себе
В Web-разработке с апреля 2021г.
На данный момент работаю в команде разработчиков интернет-магазина Siberian Wellness и ищу подработку в свободное время.
Используемые технологии:
- Nuxt.js, Vue.js, Vuex, Vue Router, Axios, Git, HTML5, CSS3, SASS, БЭМ, JS.
Гарантия на работу
Если обнаружете ошибки, я исправлю их)
Образование
КемГУ Прикладная математика и информатика
Связь:
- Telegram: @andrey_l_n
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Портфолио
- Мой первый проект12 просмотров