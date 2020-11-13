AndreyMartinov

Программист. Full Stack Developer

Здравствуйте, меня зовут Андрей, я программист с 15 летний опытом работы сфере Веб-разработки, создания различных программ и мобильных приложений. Так же у меня большой опыт в контекстной рекламе и продвижении сайтов.

Я выполняю как простые так и самые сложные проекты. У вас есть идея, но вы не вполне понимаете что и как делать - я готов бесплатно проконсультировать.

Могу приехать на встречу в Ломоносов, Петергоф, Стрельна, Пушкин и другие пригороды Санкт-Петербурга

Я — индивидуальный предприниматель. Поэтому вы может заключить со мной договор и оплатить мои услуги безналичным способом.