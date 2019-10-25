Готов выполнить любую задачу. Сделаю всё стильно, современно и качественно.
Я гарантирую вам ответственность, креативность и приятную атмосферу :3
Давайте обсудим все вопросы и сразу же приступим к проекту. Есть ли у вас какие-то пожелания и идеи?
Уверен вам понравится работать со мной, и мы будем сотрудничать в дальнейшем.
Вот моё портфолио на Behance: https://www.behance.net/andreynicoe842/
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Мои специализации:
--Веб-дизайн--
--Разработка Landing Page--
--Прототипирование--
--Верстка--
--Создание логотипов--
--Брендинг (айдентика)--
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Напишите мне прямо сейчас:
--Telegram: @andrey_nicolaev (https://t.me/andrey_nicolaev)
--Gmail: [email protected]
--Skype: live:andreynicolaev.web
*Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально во время обсуждения исходя из задачи, структуры, ваших пожеланий и др. нюансов.