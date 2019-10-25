Привет! Меня зовут Андрей Николаев.

Готов выполнить любую задачу. Сделаю всё стильно, современно и качественно.

Я гарантирую вам ответственность, креативность и приятную атмосферу :3

Давайте обсудим все вопросы и сразу же приступим к проекту. Есть ли у вас какие-то пожелания и идеи?

Уверен вам понравится работать со мной, и мы будем сотрудничать в дальнейшем.

Вот моё портфолио на Behance: https://www.behance.net/andreynicoe842/

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Мои специализации:

--Веб-дизайн--

--Разработка Landing Page--

--Прототипирование--

--Верстка--

--Создание логотипов--

--Брендинг (айдентика)--

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Напишите мне прямо сейчас:

--Telegram: @andrey_nicolaev (https://t.me/andrey_nicolaev)

--Gmail: [email protected]

--Skype: live:andreynicolaev.web

*Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально во время обсуждения исходя из задачи, структуры, ваших пожеланий и др. нюансов.