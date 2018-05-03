AndreyNovotni

Добрый день. Есть папки с файлами. Папка откуда: C:\TEST\RWD\ProjectUID\wi\pdf\index.pdf Папка куда: C:\TEST\SEN\ProjectID Есть XML файл ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Добрый день. Есть папки с файлами. Папка откуда: C:\TEST\RWD\ProjectUID\wi\pdf\index.pdf Папка куда: C:\TEST\SEN\ProjectID Есть XML файл ...
Написать скрипт для автоматического копирования фалов из папки в папку по условию. Имеется две структуры папок. Необходимо написать скрипт для копирования PDF файлов. Имеются CSV файлы обеих структур. доп информация при общении.