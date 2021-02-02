AndreyPalam

Работа

Написание официальных обращений и писем, редактирование документации.

Разработка контента для email-рассылок и Landing Page.

Подборка и генерация контента в соответствии с медиапланом и маркетинговой стратегией.

Написание слоганов, креативных неймингов.

Участие в брейнштормах, разработке концепций web-материалов и полиграфии.

Создание предложений и идей по улучшению торговых продуктов, постоянное совершенствование контента, генерация call-to-action.