AndreyPalam

Андрей Паламарчук AndreyPalamAndreyPalam
26 летРоссия/Иркутск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Работа
Написание официальных обращений и писем, редактирование документации.
Разработка контента для email-рассылок и Landing Page.
Подборка и генерация контента в соответствии с медиапланом и маркетинговой стратегией.
Написание слоганов, креативных неймингов.
Участие в брейнштормах, разработке концепций web-материалов и полиграфии.
Создание предложений и идей по улучшению торговых продуктов, постоянное совершенствование контента, генерация call-to-action.
Действие аккаунта приостановлено!