AndreyPoznyakovs

Андрей Позняковский AndreyPoznyakovs

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Мир это время, а скорость это результат

﻿Имею техническое образование в IT структуре, имею большой опыт работы с текстом и с его манипуляцией, опыт в больших спектрах программ: ms office, photoshop, oracle, MySql, различных редакторах (математических, логических, цифровых, графических). 

﻿Я выбрал удаленную работу потому что люблю время от времени менять сферу деятельности. Считаю что качество зависит от того нравится ли тебе твоя работа которую делаешь.

﻿Честность и ответственность дает авторитет и уважение не только перед людьми но и перед самим собой!