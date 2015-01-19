AndreyPoznyakovs

Мир это время, а скорость это результат

﻿Имею техническое образование в IT структуре, имею большой опыт работы с текстом и с его манипуляцией, опыт в больших спектрах программ: ms office, photoshop, oracle, MySql, различных редакторах (математических, логических, цифровых, графических).

﻿Я выбрал удаленную работу потому что люблю время от времени менять сферу деятельности. Считаю что качество зависит от того нравится ли тебе твоя работа которую делаешь.

﻿Честность и ответственность дает авторитет и уважение не только перед людьми но и перед самим собой!