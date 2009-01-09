AndreyRe

Андрей AndreyRe

 
46 летУкраина/Старобельск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
Контент-менеджмент, модерирование, наполнение и ведение интернет-магазинов, сайтов.

Приветствую!

Предлагаю услуги по заполнению сайта: добавление текстов/описаний/изображений, подготовка фотографий для размещения на сайте. Транскрибирование видео-// фонограмм. Размещение отзывов, "оживление" форумов и т.п.

Обращаем Ваше внимание на то, что:

Не работаем над проектами следующих тематик: магия, эзотерика, эротика и т. д.

Благодарю за понимание!

Отзывы заказчиков
GlaDDeN
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Наполнение развлекательного сайта
Приятный человек во всех отношениях! Работу выполнил в срок. Все рекомендации учитывал при выполнении работы. Замечания устранялись быстро. Всё время на связи. Рекомендую как ответственного исполнителя и просто хорошего человека!) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Рекомендую как отличного заказчика! Постановка задачи, корректировка хода выполнения и своевременная оплата: всё чётко и надежно. Был рад сотрудничеству и надеюсь на продолжение.
Ответный отзыв
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форума
Отлично поработал, все в сроки, никаких замечаний!
Четкая оплата выполненных работ, конкретно поставленное задание и корректность в общении делают Александра заказчиком о котором мечтают исполнители. Было приятно работать и надеюсь на продолжение сотрудничества в дальнейшем.
Ответный отзыв
Niksky
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Забивка товара в онлайн магазин
Сделал в срок, продолжим сотрудничество и в будущем.
Для Николая, как Заказчика, характерно четко и понятно сформулированное задание, своевременная оплата и доброжелательность. Рад возможности продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
DimKud
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Наполнение социальной сети/форума
Все было выполнено быстро и качественно. Спасибо.
Четкая постановка задачи, доброжелательность и своевременность оплаты - основные черты Дмитрия. Было взаимополезное сотрудничество, которое, надеюсь, продолжится. Работодатель на все 100% !
Ответный отзыв
midcham
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$84
10 баллов
15 лет назад
Перепечатка данных c фотографий в exel
Андрей показал отличное знание офисных программ, поставленную задачу выполнил быстро и качественно. Рекомендую!
Конкретная постановка задачи, обязательность в оплате и корректность в общении - все это свойственно Алексею. Был рад возможности поработать с таким человеком.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
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