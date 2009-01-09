Контент-менеджмент, модерирование, наполнение и ведение интернет-магазинов, сайтов.
Приветствую!
Предлагаю услуги по заполнению сайта: добавление текстов/описаний/изображений, подготовка фотографий для размещения на сайте. Транскрибирование видео-// фонограмм. Размещение отзывов, "оживление" форумов и т.п.
Обращаем Ваше внимание на то, что:
Не работаем над проектами следующих тематик: магия, эзотерика, эротика и т. д.
Благодарю за понимание!
Портфолио
- Добавление товаров в интернет-магазин (Shopify).198 просмотров
- Вождение автомобиля, водительское мастерство518 просмотров
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
7 лет назад
Приятный человек во всех отношениях! Работу выполнил в срок. Все рекомендации учитывал при выполнении работы. Замечания устранялись быстро. Всё время на связи. Рекомендую как ответственного исполнителя и просто хорошего человека!) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Рекомендую как отличного заказчика! Постановка задачи, корректировка хода выполнения и своевременная оплата: всё чётко и надежно. Был рад сотрудничеству и надеюсь на продолжение.
$5
10 баллов
15 лет назад
Отлично поработал, все в сроки, никаких замечаний!
Ответный отзыв
Четкая оплата выполненных работ, конкретно поставленное задание и корректность в общении делают Александра заказчиком о котором мечтают исполнители. Было приятно работать и надеюсь на продолжение сотрудничества в дальнейшем.
$5
10 баллов
15 лет назад
Сделал в срок, продолжим сотрудничество и в будущем.
Ответный отзыв
Для Николая, как Заказчика, характерно четко и понятно сформулированное задание, своевременная оплата и доброжелательность. Рад возможности продолжить сотрудничество.
$1
10 баллов
15 лет назад
Все было выполнено быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, доброжелательность и своевременность оплаты - основные черты Дмитрия. Было взаимополезное сотрудничество, которое, надеюсь, продолжится. Работодатель на все 100% !
$84
10 баллов
15 лет назад
Андрей показал отличное знание офисных программ, поставленную задачу выполнил быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Конкретная постановка задачи, обязательность в оплате и корректность в общении - все это свойственно Алексею. Был рад возможности поработать с таким человеком.
Наполнение сайтов
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
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