Тщательная проработка проектов

Образование:

- 2001-2006 Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники, радиоконструкторский факультет, специальность - проектирование РЭС (радиоэлектронных средств).

Опыт работы:

- 2009-2012 ИП Воронов «Лаборатория мебели». Дизайн и проектирование мебели.

- 2006-2009 ОАО "НИИПП" лаборатория специспытаний, инженер (испытание изделий электронной техники на факторы космического пространства и факторов ядерного взрыва на моделирующих установках). г.Томск.