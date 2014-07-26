Гид в личном развитии - правильные статьи для сайтов о саморазвитии

Текстовый проводник в личном развитии

Привет, дорогой друг. Меня зовут Сафронов Андрей, и я - эксперт в области развития личности. Что мне позволяет так громко заявлять о себе?

Ответ будет просто, как и все гениальное. Это большой теоретический багаж, который проверяется на всем пути моего длинного путешествия с коротким названием “Жизнь”.

Постоянное саморазвитие (чтение развивающей литературы, прохождение тренингов от лидеров, на сегодняшний день, в личном развитии) помогает мне наполнять статьи профессиональными рекомендациями, что, в свою очередь, будет интересно и полезно читателю. А это приведет к росту посетителей вашего сайта.

Я готов быть личным проводником в успех и предлагаю вам свои услуги.

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Что я могу Вам предложить

- я владею разными типожанрами (рекомендация, статьи с решением проблемы, описание и др.), что позволяет мне одну и туже тему раскрыть по-новому

- умею грамотно оформить текст (картинки, форматирование)

- умею оптимизировать статью под нужные ключи

- умею создавать цепляющие заголовки и каждую свою работу структурирую подзаголовками

- чтобы максимально раскрыть тему, я прорабатываю большое количество разных источников (книги, тематические статьи, консультации специалистов, видео, собственный опыт)

-гарантирую высокое качество статей и уникальность не ниже 95%

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Порядок работы и стоимость

Я работаю исключительно по предоплате (50%).

После обсуждения всех деталей и получения технического задания (с этим могу Вам помочь), я беру проект в работу.

Работа будет выполнена в срок, который установите Вы.

Остаток стоимости Вы переводите после завершения сотрудничества.

ЦЕНА ЗА 1000 ЗНАКОВ – 5$

Минимальный размер нормальной статьи – от 3000 сим. За меньший объем не берусь, так как это мне не интересно.

Постоянных клиентов ожидают приятные персональные сюрпризы и подарки.

Заказывая у меня статьи, вы приобретаете ”магнит” для читателей