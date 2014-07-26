Андрей Сафронов AndreySafronov1AndreySafronov1
Текстовый проводник в личном развитии
Привет, дорогой друг. Меня зовут Сафронов Андрей, и я - эксперт в области развития личности. Что мне позволяет так громко заявлять о себе?
Ответ будет просто, как и все гениальное. Это большой теоретический багаж, который проверяется на всем пути моего длинного путешествия с коротким названием “Жизнь”.
Постоянное саморазвитие (чтение развивающей литературы, прохождение тренингов от лидеров, на сегодняшний день, в личном развитии) помогает мне наполнять статьи профессиональными рекомендациями, что, в свою очередь, будет интересно и полезно читателю. А это приведет к росту посетителей вашего сайта.
Я готов быть личным проводником в успех и предлагаю вам свои услуги.
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Что я могу Вам предложить
- я владею разными типожанрами (рекомендация, статьи с решением проблемы, описание и др.), что позволяет мне одну и туже тему раскрыть по-новому
- умею грамотно оформить текст (картинки, форматирование)
- умею оптимизировать статью под нужные ключи
- умею создавать цепляющие заголовки и каждую свою работу структурирую подзаголовками
- чтобы максимально раскрыть тему, я прорабатываю большое количество разных источников (книги, тематические статьи, консультации специалистов, видео, собственный опыт)
-гарантирую высокое качество статей и уникальность не ниже 95%
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Порядок работы и стоимость
Я работаю исключительно по предоплате (50%).
После обсуждения всех деталей и получения технического задания (с этим могу Вам помочь), я беру проект в работу.
Работа будет выполнена в срок, который установите Вы.
Остаток стоимости Вы переводите после завершения сотрудничества.
ЦЕНА ЗА 1000 ЗНАКОВ – 5$
Минимальный размер нормальной статьи – от 3000 сим. За меньший объем не берусь, так как это мне не интересно.
Постоянных клиентов ожидают приятные персональные сюрпризы и подарки.
Заказывая у меня статьи, вы приобретаете ”магнит” для читателей
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