AndreyTilda

Ваш веб-мастер Андрей. Яндекс. Директ, Google AdWords, Facebook, Instagram

Выполняю сайты на cms WordPress, Tilda, по шаблонам стандартных блоков и с индивидуальным дизайном

Сертифицированный специалист по рекламе Яндекс.Директ. сертификат 173072 проверить на соответствие можно по ссылке https://yandex.ru/adv/expert/certificates?certId=173072&lastname=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD.

Настройка рекламы Google AdWords.

Таргетолог. Реклама на Facebook и Instagram.

Открыт к переговорам, честный, работаю на результат, творчески подхожу к любому заданию