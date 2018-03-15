AndreyVoytenko

Прошел обучение по копирайтингу у Марии Солодар, Натальи Реген, Артура Гранта.

Прошел обучение по копирайтингу у Марии Солодар, Натальи Реген, Артура Гранта.

Образование

Менеджмент внешнеэкономической деятельности в Академии муниципального управления (г. Киев);

Менеджмент организаций в Высшей школе менеджмента (г. Варшава).

2007-2008 года: своя компания по созданию продающих сайтов, сами делали контент (тексты, фото, видео).

После этого работал аккаунт и трафик менеджером, менеджером по рекламе (в т.ч. мобильной) в разных рекламных агентствах.

С темой маркетинга связан 10 лет.

Мои качества

Порядочность, выполнение обещаний, старательность, пунктуальность, грамотность.

Хорошее воображение, понимание психологии людей.

Любимые темы

Развитие личности, эзотерика, обучение бизнесу, IT, спорт, медицина.

Дополнительно

Предпочитаю долгосрочные партнерские отношения.

Знаю несколько языков и хорошо разбираюсь в компьютерных программах.

Проживаю в Краснодаре.