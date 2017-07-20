Профессиональная настройка Контекстной Рекламы

Думающий специалист по контекстной рекламе.

Профессиональная настройка и ведение контекстной рекламы, которая будет приносить прибыль Вашему бизнесу.

Опыт работы:

Более 3-х лет с клиентами в сферах B2C и B2B: интернет-магазины, медицина, недвижимость, туризм, обучение за границей, франчайзинг, доставка еды, курсы программирования, организация мероприятий, логистические услуги, визовые услуги, образовательные услуги и др.

* Являюсь Сертифицированным Специалистом Google Adwords http://prntscr.com/dadtvh а также Яндекс.Директ

* Использую системы веб-аналитики на профессиональномуровне.

* Являюсь Сертифицированным Специалистом Google Analytics http://prntscr.com/dadpik и Яндекс Метрике http://prntscr.com/cytnje

Профессиональная настройка рекламной кампании в любых системах с оплатой за клик - Google AdWords, Яндекс Директ, Вконтакте, Facebook, Instagram и др..;

настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс. Метрике;

Настройка событий в Google Tag Manager

аналитика и постоянная оптимизация кампаний;

работа над достижением целей рекламы и увеличением размера ROI (возврата инвестиций).

Стоимость услуг:

-настройка рекламной кампании - от 80$ зависимости от объема работ, доработка и оптимизация - две недели после запуска бесплатно, далее по договоренности;

-аудит аккаунта (с письменными рекомендациями по доработке и оптимизации)

Выполняю работу качественно, оперативно, в срок.