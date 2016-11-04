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Мой опыт: видеомонтаж (Camtasia 8.3, Sony Vegas12 Pro), музыка/звуки, аудиомонтаж, видеодизайн, создание субтитров, раскадровка.Расшифровка аудио и видеозаписей. Настройка вашего видеоканала на Ютьюбе. Перевод текстов общей тематики. Копирайтинг. Редактирование/Корректура. Рерайтинг. Постинг. Баннеры. Демотиваторы. Рисунки и иллюстрации. Логотипы. Нейминг. Финансовый,страховой консультант. Путешествия/туризм..