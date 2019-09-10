3Д-моделирование и визуализация, векторная графика, инжиниринг. Работаем с Вами и для Вас!

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﻿Приветствую! Меня зовут Андрей, и я готов реализовать Ваш проект!

3Д-моделирование и визуализация конструкций и изделий - основное направление моей работы. Так же работаю с векторной графикой, выполняю подготовку макетов для лазерной резки и векторизацию изображений.

Работаю по чертежам и эскизам. При необходимости выполняю работу по образцам изделий для обмера и построения 3Д модели.

﻿﻿В работе над проектами используются пакеты SolidWorks, KeyShot, CoralDraw, Corel Photo и др. в зависимости от задач.

﻿На связи по будням с 10:00 до 18:00 по Киеву, в остальное время по предварительной договоренности.

﻿Опыт работы позволяет получать качественный продукт и приносить заказчику удовольствие от сотрудничества.

Предлагаю: ответственность при выполнении заказа, внимание к деталям, гибкий подход к клиенту в оценке стоимости услуг, оперативность связи.

Ожидаю в ответ: ответственное отношение заказчика к формированию технического задания, оперативную коммуникацию и своевременную оплату.

Условия сотрудничества:

сотрудничество начинается с предоплаты или резервирования средств.

Важные моменты:

передача моделей не входит в стоимость услуг , необходимость предоставить исходники указывается в ТЗ или переписке до образования цены

оплата комиссий и расходов не связанных с основным процессом (например доставка образцов) ложится на заказчика

Принимаю оплату через:

Visa/MasterCard

Western Union

систему платежей Weblancer

По остальным вопросам готов к диалогу.