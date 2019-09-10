Andrey_STR

Андрей Страшко Andrey_STR

 
47 летУкраина/Полтава
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
3Д-моделирование и визуализация, векторная графика, инжиниринг. Работаем с Вами и для Вас!

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﻿﻿Приветствую! Меня зовут Андрей, и я готов реализовать Ваш проект! 

3Д-моделирование и визуализация конструкций и изделий - основное направление моей работы. Так же работаю с векторной графикой, выполняю подготовку макетов для лазерной резки и векторизацию изображений.

Работаю по чертежам и эскизам. При необходимости выполняю работу по образцам изделий для обмера и построения 3Д модели.

﻿﻿В работе над проектами используются пакеты SolidWorks, KeyShot, CoralDraw, Corel Photo и др. в зависимости от задач.

﻿На связи по будням с 10:00 до 18:00 по Киеву, в остальное время  по предварительной договоренности. 

﻿Опыт работы позволяет получать качественный продукт  и приносить заказчику удовольствие от сотрудничества.

Предлагаю: ответственность при выполнении заказа, внимание к деталям, гибкий подход к клиенту в оценке стоимости услуг, оперативность связи.

 Ожидаю в ответ: ответственное отношение заказчика к формированию технического задания, оперативную коммуникацию и своевременную оплату.

Условия сотрудничества:

  • сотрудничество начинается с предоплаты или резервирования средств.
Важные моменты:

  • передача моделей не входит в стоимость услуг , необходимость предоставить исходники указывается в ТЗ или переписке до образования цены
  • оплата комиссий и расходов не связанных с основным процессом (например доставка образцов) ложится на заказчика
Принимаю оплату через:
  • Visa/MasterCard
  • Western Union
  • систему платежей Weblancer
По остальным вопросам готов к диалогу.
SolidWorks3D-модель
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