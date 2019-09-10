Приветствую! Меня зовут Андрей, и я готов реализовать Ваш проект!
3Д-моделирование и визуализация конструкций и изделий - основное направление моей работы. Так же работаю с векторной графикой, выполняю подготовку макетов для лазерной резки и векторизацию изображений.
Работаю по чертежам и эскизам. При необходимости выполняю работу по образцам изделий для обмера и построения 3Д модели.
В работе над проектами используются пакеты SolidWorks, KeyShot, CoralDraw, Corel Photo и др. в зависимости от задач.
На связи по будням с 10:00 до 18:00 по Киеву, в остальное время по предварительной договоренности.
Опыт работы позволяет получать качественный продукт и приносить заказчику удовольствие от сотрудничества.
Предлагаю: ответственность при выполнении заказа, внимание к деталям, гибкий подход к клиенту в оценке стоимости услуг, оперативность связи.
Ожидаю в ответ: ответственное отношение заказчика к формированию технического задания, оперативную коммуникацию и своевременную оплату.
Условия сотрудничества:
- сотрудничество начинается с предоплаты или резервирования средств.
- передача моделей не входит в стоимость услуг , необходимость предоставить исходники указывается в ТЗ или переписке до образования цены
- оплата комиссий и расходов не связанных с основным процессом (например доставка образцов) ложится на заказчика
- Visa/MasterCard
- Western Union
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