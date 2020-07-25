Andrey_Semenov91

Web/Product design

Привет, меня зовут Андрей и я занимаюсь UX/UI дизайном.

Это значит, что ко мне Вы можете обратиться со следующими задачами:

- дизайн и редизайн сайтова

- сайты с уникальным дизайном "под ключ"

- адаптивный дизайн

- дизайн интерфейсов мобильных приложений

- дизайн презентаций

- создание 3D моделей

- анимация интерфейсов

Это не весь перечень моих умений, поэтому обращайтесь с вопросами в личные сообщения и я уверен, что смогу быть полезен именно Вам.

Буду рад сотрудничеству!