Andrey_Semenov91

Web/Product design
Привет, меня зовут Андрей и я занимаюсь UX/UI дизайном.
Это значит, что ко мне Вы можете обратиться со следующими задачами:
- дизайн и редизайн сайтова
- сайты с уникальным дизайном "под ключ"
- адаптивный дизайн
- дизайн интерфейсов мобильных приложений
- дизайн презентаций
- создание 3D моделей
- анимация интерфейсов
Это не весь перечень моих умений, поэтому обращайтесь с вопросами в личные сообщения и я уверен, что смогу быть полезен именно Вам.
Буду рад сотрудничеству!
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