Andrey_fcdk

Андрей Andrey_fcdk

 
32 годаУкраина/Николаев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Контент менеджер

Развитие информационной составляющей вэб-ресурсов 

1. Информационное наполнение сайтов 

2. Поиск источников для наполнения данных 

3. Написание статей на любую тематику интернет-магазинов и т.д 

4. Индивидуальное оформление картинок/логотипов единиц продукции для интернет-магазинов

Знание языков:

 

·         Украинский, русский, английский (высокий уровень)

 

Владение компьютером и ПО:

 

·         Совершенный уровень Windows 9.x, XP, 7, MS Office, быстро осваиваю новые программные средства.

·         Высокий уровень знаний по тестированию ПО

 

Знание языков программирования:

 

·         Java (средний уровень)

·         HTML (средний уровень)

·         C + + (средний уровень)

 

Дополнительная информация:

 

Личные качества:

Трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, большое желание работать.

Написание статейHTMLJava