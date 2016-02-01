Andrey_fcdk

Контент менеджер
Развитие информационной составляющей вэб-ресурсов
1. Информационное наполнение сайтов
2. Поиск источников для наполнения данных
3. Написание статей на любую тематику интернет-магазинов и т.д
4. Индивидуальное оформление картинок/логотипов единиц продукции для интернет-магазинов
Знание языков:
· Украинский, русский, английский (высокий уровень)
Владение компьютером и ПО:
· Совершенный уровень Windows 9.x, XP, 7, MS Office, быстро осваиваю новые программные средства.
· Высокий уровень знаний по тестированию ПО
Знание языков программирования:
· Java (средний уровень)
· HTML (средний уровень)
· C + + (средний уровень)
Дополнительная информация:
Личные качества:
Трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, большое желание работать.