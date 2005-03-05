Andrey_oev

Обработка фотографий
Меня зовут Андрей. Я занимаюсь оформлением каналов на YouTube: создание превью, аватарок и баннеров. Прошел курсы по информационным технологиям (видеоблогинг, графический дизайн) в Инновационном центре Сколково. Где и научился оформлять каналы. Кроме этого я еще занимаюсь обработкой фотографий: цветокоррекция, ретушь, замена цвета, удаление и добавление водяных знаков, замена и вырезание фона и объектов, коллажирование и т.д. Все работы можно посмотреть тут --> Instagram
- оформление каналов на YouTube, VK
- цветокоррекцию
- ретушь
- замену цвета
- удаление и добавление водяных знаков
- замена и вырезание фона и объектов
- коллажирование
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