Andrey_oev

Андрей Егоров Andrey_oev

 
18 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Обработка фотографий
  • Привет, друзья!
Меня зовут Андрей. Я занимаюсь оформлением каналов на YouTube: создание превью, аватарок и баннеров. Прошел курсы по информационным технологиям (видеоблогинг, графический дизайн) в Инновационном центре Сколково. Где и научился оформлять каналы. Кроме этого я еще занимаюсь обработкой фотографий: цветокоррекция, ретушь, замена цвета, удаление и добавление водяных знаков, замена и вырезание фона и объектов, коллажирование и т.д. Все работы можно посмотреть тут --> Instagram

  • ДЕЛАЮ
- оформление каналов на YouTube, VK

- цветокоррекцию

- ретушь

- замену цвета

- удаление и добавление водяных знаков

- замена и вырезание фона и объектов

- коллажирование

  • АКЦИЯ - 50% СКИДКА!

  • Правки бесплатно!
  • Связь со мной:
- [email protected]

- Instagram

- VK

  • Примеры:
- Instagram

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VK

  • Способы оплаты:
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