Создам логотип

Добрый день.

Меня зовут Андрей, мне 27 лет и я начинающий фрилансер-дизайнер.

Я имею диплом по специальности Реклама и отлично разбираюсь в брендинге.

Я могу выполнить в короткие сроки:

- нарисовать простой логотип отражающий главную идею вашей компании.

- создать сайт на базе конструкторов Wix.com, WordPress и др.

- нарисовать баннер

и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Я новичок, так что возьмусь за работу при минимальной оплате с условием хорошего отзыва после отличного выполнения заказа.

Я могу написать еще много текста как другие фрилансеры, но можно просто связаться со мной по WhatsApp или Telegram и спросить все интересующие Вас вопросы.