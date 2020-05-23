Создам логотип
Добрый день.
Меня зовут Андрей, мне 27 лет и я начинающий фрилансер-дизайнер.
Я имею диплом по специальности Реклама и отлично разбираюсь в брендинге.
Я могу выполнить в короткие сроки:
- нарисовать простой логотип отражающий главную идею вашей компании.
- создать сайт на базе конструкторов Wix.com, WordPress и др.
- нарисовать баннер
и др.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Я новичок, так что возьмусь за работу при минимальной оплате с условием хорошего отзыва после отличного выполнения заказа.
Я могу написать еще много текста как другие фрилансеры, но можно просто связаться со мной по WhatsApp или Telegram и спросить все интересующие Вас вопросы.
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