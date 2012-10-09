$160
Два логотипа: логотип кафе+логотип ресторана!
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Два логотипа: логотип кафе+логотип ресторана!
Необходимо сделать 3d макет интерьера с трех ракурсов! Есть нарисованные художником наброски как это должно выглядеть! Требуется профессионал своего дела! Выбираем по портфолио! Нужно грамотно поставить свет! Также есть чертежи интерьера и фото!
Проработать фирменный стиль для туристической компании, пример желаемого результата прикреплен! Цвета корпоративные на основе уже разработанного логотипа! Желательно в нескольких вариантов, как логотип! А также стилизовать существующий логотип кондитерской фабрики LaPinelli. Сделать его более ярким и ...
Необходимо разработать логотип для туристического бюро, работающего в сети! Логотип должен быть уникальным и не заезженным!