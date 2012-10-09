AndreykoS

Светлана AndreykoS

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн интерьера современного кафе

    $300

    Необходимо сделать 3d макет интерьера с трех ракурсов! Есть нарисованные художником наброски как это должно выглядеть! Требуется профессионал своего дела! Выбираем по портфолио! Нужно грамотно поставить свет! Также есть чертежи интерьера и фото!

    Интерьеры и Экстерьеры18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный стиль. Персонально для dasha_design

    $500

    Проработать фирменный стиль для туристической компании, пример желаемого результата прикреплен! Цвета корпоративные на основе уже разработанного логотипа! Желательно в нескольких вариантов, как логотип! А также стилизовать существующий логотип кондитерской фабрики LaPinelli. Сделать его более ярким и ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$330
10 баллов
10 лет назад
Фирменный стиль. Персонально для dasha_design
Очень довольна сотрудничеством!
Получили первые варианты фирменного стиля, остались очень довольны! Авансом ставим отзыв за будущий логотип, я уверенна в работе Дарьи! Еще раз спасибо!
Ответный отзыв
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$160
10 баллов
11 лет назад
Приватно для dasha-design
Отличный заказчик, быстро утвердила вариант, моментально сделала перевод! Надеюсь на длительное сотрудничество!
Очень оперативно сработались с Дарьей! Логотипы были сделанны экстренно и качественно! Еще раз рекомендую!
Ответный отзыв
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Dasha_design
Очень быстро сработали проект, хорошо , когда заказчик точно знает чего хочет!
Дарья за сутки справилась с задачей! Прдоставила 5 вариантов из которых путем общего решения выбрали наиболее подходящий и приемлимый! Всем рекомендую этого исполнителя!
Ответный отзыв