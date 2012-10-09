Необходимо сделать 3d макет интерьера с трех ракурсов! Есть нарисованные художником наброски как это должно выглядеть! Требуется профессионал своего дела! Выбираем по портфолио! Нужно грамотно поставить свет! Также есть чертежи интерьера и фото!