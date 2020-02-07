Здравствуйте. Я, Панфилов Андрей, эксперт по созданию и продвижению Бизнеса. *Довожу "за ручку" От 0 Предпринимателей до результата 100,000 руб в меся

Помогаю предпринимателям начать раскручивать свой Бизнес, зарабатывать и получать удовольствие от этого.

*Практический стаж создания и продвижения Бизнесов 5 лет.

Свои успешные проекты и Бизнесы выведенные из долгов в прибыль

Пишите! Результат гарантирован!

*Главное мое правило "В любом дела Плачу и принимаю оплату только за результат который устраивает клиента"

*Развиваю компании, Провожу консультации по продвижению Бизнеса строим стратегию развития вместе с собственником компании!

1. Строю бизнес системы

2. Оцифровываю бизнес

3. Увеличиваю чистую прибыль

4. Оптимизирую расходы

5. Автоматизация бизнес процессы

6. Разрабатываю стратегию развития компании.

7. Развиваю отделы продаж.

8. Привлекаю Инвестиции в Бизнес.

9. Создаю проекты с нуля.

10. Внедряю системы в Бизнес.

11. Интегрирую Системы с программами.

12. Создаю Сайты под ключ

13. Рисую Логотипы

Вообщем Сделаю все что связано с Бизнесом!