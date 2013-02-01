Работа с текстами

Мне 43 года, постоянно проживаю в Москве, образование высшее техническое (инженер-геодезист), сдал кандидатские экзамены по английскому языку и по философии. Владею компьютером как пользователь, хорошо знаю Microsoft Word, скорость набора около 240 знаков в минуту. Могу выполнять орфографическую и пунктуационную правку, литературную обработку текста; опыт такой работы – несколько лет на предприятии и в частном порядке. Есть также опыт переводческой работы, подготовки деловой документации. Свободно владею польским языком, имею обширный опыт переводов текстов различной тематики (художественно-публицистических, технических медицинских). Несложные английские тексты читаю свободно, уверенно перевожу со словарём. Начитан‚ обладаю широким кругозором в гуманитарной области.