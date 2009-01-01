Andriana92

Освіта : АНВК ЗОШ № 2 1992 р. - 2008 р.

Карпатський університет імені Августина Волошина 2008 р. - 2014 р. факультет економічний, галузь фінанси і кредит.

Досвід роботи :

Продавець - консультант 01.2009 р. - 03.2010 р.

Консультація клієнтів, продаж алкогольних напоїв, викладка товару.

Старший оператор на лінії завод «ІBIDEN» 07.2014 р. – 2016 р.

Навчання персоналу, контроль якості виготовленої продукції, контроль норми, ведення бухгалтерської звітності брак, кількість, залишок матеріалу. Також ведення звітності готової вихідної продукції і браку, занесення всіх цих даних до єдиної бухгалтерської системи заводу.

Координатор на складі «MACRO» 2016 р. -2021 р

(Три місяці працювала , три місяці перебувала на Україні). Навчання нових співробітників, контроль продуктивності норми, допомога співробітникам досягнути планки норми, збір товару по накладним, розподіл роботи між працівниками, контроль відвідувальності роботи працівників, усунення проблем по заробітній платі і по годинам робітників.

Старший касир операціоніст « Ощадбанк» 07. 2020 р. – 08, 2020 р.

Обслуговування клієнтів, всі касові операції, робота з готівкою, робота зі звітністю.

Експертний оцінювач «Бізнесексперт» 10. 2021 р. – 01. 2022 р.

Оцінка рухомого і нерухомого майна . Написання оцінок , вирахунок вартості майна, виготовлення довідок по вартості майна для сплати податків.

Додаткова інформація : Була заступником голови громадської молодіжної організації «Мальовничий край русичів»