Andriano555

Детальное описание во вложенном файле. Если Вас заинтересует эта работа, то укажите пожалуйста, сроки выполнения и стоимость.
- Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Хотел предложить рассмотреть нашу заявку на разработку возможности покупки товара в кредит на на нашем сайте интернет-магазина http://avtokolesnica.com.ua. Имеются в наличии прорисованные все страницы нашим дизайнером. Для примера выкладываю несколько страниц для ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Хотел предложить рассмотреть нашу заявку на небольшую работу. Задача состоит в прорисовке и дизайне неск стр (5-8 стр) для дальнейшей работы наших вебверстальщиков. Наброски этих страниц предоставлю. Для примера высылаю неск штук, чтоб ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $250
Характеристика: Каждый тест преставляет собой результаты испытаний нескольких моделей шин одного типоразмера (одинаковые параметры сезон, тип, ширина, диаметр ) в некотором "издании" (ADAC, Auto Zeitung, За рулем и т.д.). В каждом тесте есть параметры обшие для теста ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад