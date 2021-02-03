AndrievMila

Юрист с любовью к копирайтингу. Огромный опыт ведения стартапов, переводов, написания и редактирования текстов.

Филологическое и юридическое образования. С помощью фриланса практикую навыки в профессиональной сфере.

Имеется опыт работы на русском, украинском и на английском языках с различными проектами и стартапами.

Занимаюсь написанием, редактированием, переводом текстов для тематических профилей, в том числе касающихся онлайн-курсов, арбитража трафика, косметологии, автомобилей, smm, образовательных программ и так далее.

Буду рада сотрудничеству!