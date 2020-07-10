AndriiHalashko

Андрей Галашко AndriiHalashko

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Android develope

Разработка мобильных приложений Android. На языке Kotlin, Java с применением библиотек Retrofit, Jsoup, Dagger 2, Moxy, Firebase, RxJava. Опыт разработки около года

https://github.com/AndreyPoles/AndroidNews.git

https://github.com/AndreyPoles/Calculato.git

https://github.com/AndreyPoles/News-in-Ukraine.git

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Отзывы заказчиков

guest_15937883934186
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Андроид приложение "Валютный калькулятор'
AndroidJava
Так получилось, что не воспользовался. Но человек все сделал в срок, спасибо ему
Выполнил работу в срок, заказчик просто исчез. Человек просто исчез и соответственно не оплатил работу
Ответный отзыв