Android develope
Разработка мобильных приложений Android. На языке Kotlin, Java с применением библиотек Retrofit, Jsoup, Dagger 2, Moxy, Firebase, RxJava. Опыт разработки около года
https://github.com/AndreyPoles/AndroidNews.git
https://github.com/AndreyPoles/Calculato.git
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
AndroidJava
Так получилось, что не воспользовался. Но человек все сделал в срок, спасибо ему
Ответный отзыв
Выполнил работу в срок, заказчик просто исчез. Человек просто исчез и соответственно не оплатил работу