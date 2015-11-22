БЫСТРОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

- претензионная работа и переговоры;- собирательство доказательной базы для подачи исковых заявлений;- составление исковых заявлений;- представительство в арбитражных судах, в судах по делам общегражданской подсудности, подсудности мировых судей.- земельные споры;- регистрация и реорганизация юридических лиц;- аренда, недвижимость, земельные правоотношения (регистрация, оформление в собственность, выдел долей);- истребование имущества из чужого незаконного владения и полученного неосновательного обогащения, в основном недвижимое имущество;- лишения права пользования жилым помещением;- лицензирование видов деятельности;- оспаривание сделок;- страхование и оспаривание суброгации;- жилищные споры;- сделки по купле продаже объектов недвижимости, земельных участков;- трудовое право, аттестация рабочих мест по условиям труда;- работа с подрядными организациями, поставщиками;- подготовка конкурсной документации, котировочных запросов, участие в конкурсах и аукционах (здравоохранение, строительство);- создание электронных учетных записей по торгам, для муниципальных и гос. нужд, в. ч. на основе платформы Sberbank-AST, УРМ;- коммунальные договора (договора управления, поставки теплоносителя, энергоснабжения и т. д.);- представительство в группе разбора ДТП или лишения вод. уд. в ГИБДД;- дела об административных правонарушениях;- представительство интересов клиента в муниципальных, гос. структурах, коммерческих структурах, ИП, перед физическими лицами;- подготовка и оформление документации, делопроизводство, со знанием административного регламента органов МСУ;- юридическая оценка документации, законодательных актов;- составление муниципальных, законодательных актов.