Andris_Lamnis

Ищю дизайнера который может верстать html5, на проект торговой площадки на тему строительных материалов и оборудования. Тех задание пишется. Оплата через webmoney. Но дизайнер может начинать.
Дизайн сайтов3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Ищю дизайнера который может верстать html5, на проект торговой площадки на тему строительных материалов и оборудования. Тех задание пишется. Оплата через webmoney. Но дизайнер может начинать.
Ищю дизайнера который может верстать html5, на проект торговой площадки на тему строительных материалов и оборудования. Тех задание пишется. Оплата через webmoney. Но дизайнер может начинать.