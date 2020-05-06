В поисках фриланса

Обучаюсь по направлению "Лингвистика" (английский, французский). В связи с недавними событиями появилось много свободного времени, которое хотелось бы занять практикой. Помимо переводов в языковой паре: английский(В2-С1) - русский, активно занимаюсь редактированием текстов. Из недавнего - корректировка текстов для видеокурса по работе в Tekla Structures, хотя до этой работы был далек от проектирования и инженерной сферы вообще. Легко вникаю в новые темы.