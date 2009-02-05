Androgen

Markus Bauer Androgen

 
43 годаГермания/Дюссельдорф
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Переводы с Немецкого на Русский и наоборот

Перевожу тексты любого характера с немецкого и на немецкий язык. Большой опыт работы в сфере технических переводов и по изонормам.

  • Требуется разработка модуля лицевого счета

    Движок стоит на XT Commerce (php). В системе уже существуют модули оплаты с помощью которых возможна оплата заказаного товара после заказа. Требуется сделать возможность ведение лицевого счета для клиента, баланс которого пополняется через модули оплаты ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разроботка и интеграция спецального Templatе

    Требуется специалист по php с наваками интернет магазинов для Разроботки и интеграции спецального Templatе-Продукта для XT Commerce Магазина. Задача заклучается в следуюшем: Платформа стоит на ХТ Commerce, нужно интегрировать в магазин форму заказа для Курьерных услуг! ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • XT commerce - изменения в скрипте

    Доброе время суток господа! Требуется человек хорошо разбирающийся в php, нужно изминить несколько мелочей в XT Commerce, например: Колличесто товара должно отображатся для покупателя. В случае того если товар кончается нужно сделать так что товар для клиента ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Исправление PHP ошибки и дополнение модуля

    Требуется грамотный кодер который сделует следующую работу: В движке XT Commerce заказчик больше не может видеть историю заказов из своего аккаунта, так как при нажатии на History выходит белая страница и всё! При подозрении что ошибка ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Пополнение контента требуется!

    $25

    Требуется Администратор для пополнения определённого контента (Товар) в онлайн шопе (движок XT Commerce) Сам Шоп на немецком языке, так что примитивные знания языка пригодятся! В-общем нужен человек со следующими знаниями: Основные знания HTML Навыки работы с XT Commerce примитивные ...

    HTML
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделка PHP модуля

    $50

    Нужно переделать слегка один модуль оплаты в XT Commerce! (cкрипт в php вроде с вложением JavaScript. Но надо чтобы профи взглянул!) Поля где идёт вбив банковских даннх должны сохронять не банковские данные а другую инфу! А ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Требуется разработка модуля лицевого счета
Замечательный человек. Четкое знает что ему надо и умеет грамотно это объяснить! Все общение прошло просто на одном дыхании, без каких либо недопониманий. Всем рекомендую! 10+
Я просто в восторге, исполнитель сделал помимо того что я просил еще кучу нюансов которые я не учел заранее. Очень приятен в общении и компетентен в своём вопросе! сделал всё быстро и качественно. Я остался больше чем доволен! Могу только рекомендовать
Ответный отзыв
vovan_f
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
48 отзывов
$25
10 баллов
15 лет назад
XT commerce - изменения в скрипте
Отличный заказчик. Понятая постановка задачи, своевременная оплата.
Я очень доволен исполнителем, сделал всё быстро и оперативно. Приятно удивило, что понимал меня с полу слова, не приходилось разжовывать что к чему! Человек очень хорошо знает свою работу!!! Еще раз спасибо!
Ответный отзыв
wajox
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Исправление PHP ошибки и дополнение модуля
Очень приятный заказчик. Задачу описывает полностью, отвечает на все вопросы. С оплатой вообще никаких проблем. Отличный заказчик. Рекомендую!
Сделал всё очень быстро и качественно, проконсультировал по всем моим вопросам! Могу только рекомендовать
Ответный отзыв
web-go-up
Alexandr 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
15 лет назад
Переделка PHP модуля
Очень положительный заказчик. Подробно объяснил что нужно сделать, ответил на все распросы. С оплатой вопросов вообще никаких. Рекомендую к сотрудничеству!
Сделал всё очень быстро и с энтузиазмом! Подробно ответил на все мои вопросы. Даже исправил ошибки в других скриптах для лучшей работы Модуля! Очень качественно выполнил задание, я доволен. Буду обращаться ещё!
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