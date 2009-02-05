Я просто в восторге, исполнитель сделал помимо того что я просил еще кучу нюансов которые я не учел заранее. Очень приятен в общении и компетентен в своём вопросе! сделал всё быстро и качественно. Я остался больше чем доволен! Могу только рекомендовать