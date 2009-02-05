Движок стоит на XT Commerce (php). В системе уже существуют модули оплаты с помощью которых возможна оплата заказаного товара после заказа. Требуется сделать возможность ведение лицевого счета для клиента, баланс которого пополняется через модули оплаты ...
Перевожу тексты любого характера с немецкого и на немецкий язык. Большой опыт работы в сфере технических переводов и по изонормам.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется специалист по php с наваками интернет магазинов для Разроботки и интеграции спецального Templatе-Продукта для XT Commerce Магазина. Задача заклучается в следуюшем: Платформа стоит на ХТ Commerce, нужно интегрировать в магазин форму заказа для Курьерных услуг! ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Доброе время суток господа! Требуется человек хорошо разбирающийся в php, нужно изминить несколько мелочей в XT Commerce, например: Колличесто товара должно отображатся для покупателя. В случае того если товар кончается нужно сделать так что товар для клиента ...Завершен15 лет назад
Требуется грамотный кодер который сделует следующую работу: В движке XT Commerce заказчик больше не может видеть историю заказов из своего аккаунта, так как при нажатии на History выходит белая страница и всё! При подозрении что ошибка ...Завершен15 лет назад
- $25
Требуется Администратор для пополнения определённого контента (Товар) в онлайн шопе (движок XT Commerce) Сам Шоп на немецком языке, так что примитивные знания языка пригодятся! В-общем нужен человек со следующими знаниями: Основные знания HTML Навыки работы с XT Commerce примитивные ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно переделать слегка один модуль оплаты в XT Commerce! (cкрипт в php вроде с вложением JavaScript. Но надо чтобы профи взглянул!) Поля где идёт вбив банковских даннх должны сохронять не банковские данные а другую инфу! А ...Завершен15 лет назад