Аналитик баз данных MS Excel

Работаю с большими базами данных в MS Excel уже более 7 лет : создание новых баз под Ваш запрос и оптимизация уже существующих. Работаю со сводными, условным форматированием, формулами, графиками и другое..., в том числе макросами.

Большой опыт по верификации данных. А так же, создание различных механизмов в базах для избежания ошибок еще на этапе заполнения базы оператором.

Разработаю аналитику на основе собранных данных (в MS Excel и Power Point).

Напишу инструкции для пользователя базы с подробным описанием. Возможны как устные консультации, так и личные встречи в Вашем офисе для подробного обсуждения задач/использования баз данных.