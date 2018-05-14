Аналитик баз данных MS Excel
Работаю с большими базами данных в MS Excel уже более 7 лет : создание новых баз под Ваш запрос и оптимизация уже существующих. Работаю со сводными, условным форматированием, формулами, графиками и другое..., в том числе макросами.
Большой опыт по верификации данных. А так же, создание различных механизмов в базах для избежания ошибок еще на этапе заполнения базы оператором.
Разработаю аналитику на основе собранных данных (в MS Excel и Power Point).
Напишу инструкции для пользователя базы с подробным описанием. Возможны как устные консультации, так и личные встречи в Вашем офисе для подробного обсуждения задач/использования баз данных.
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Портфолио
- Мобильные базы данных207 просмотров
- Анализ данных - Дашорды с таблицей и графиками212 просмотров
- График с содержанием разных этапов работы291 просмотр
- Мобильные графики с фильтрами (срезами)247 просмотров
Базы данных
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