Androsovadarya

Копирайтер, набор текста, редактирование текста, перевод текста

За счёт любимого хобби - чтение - нацелена на развитие в области копирайтинга.

Окончила университет по специальности «Экономика и организация производства». Числилась на кафедре Товароведения и организации торговли. Изучала такие дисциплины, как Экономика предприятия, Сервис в общественном питании, Информационные технологии в ОП, Маркетинг, Бухгалтерский учёт и аудит, Организация производства и другое. Обладаю такими личными качествами, как коммуникабельность: во время студенчества участвовала в общественной жизни университета (организация и проведение праздников в детских домах, тематических мероприятий); умение работать в команде: принимала участие в республиканском гражданско-патриотическом марафоне, была в спортивной команде; самостоятельность и ответственность: принимала участие в студенческой экономической конференции; трудолюбие и направленность на результат. Являюсь волонтёром движения «Доброе сердце», принимаю участие в волонтёрской деятельность движения. Владею английским языком на уровне В1-В2 по CEFR, самостоятельно изучаю корейский язык. Увлекаюсь культурой Азии и психологией.