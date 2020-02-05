Видеомонтажник

Всем доброго времени. Я предоставляю услуги по видеомонтажу. Работаю в Adobe Premiere Pro. Уже в течении 5-ти лет занимаюсь монтажом свадеб, так же различных рекламных видеороликов. Есть опыт в монтаже видео для ютуб. Владею фотошопом, а так же немного разбираюсь в After Effects. Смогу сделать 3D трекинг текста над объектом либо инфографику.

К работе отношусь серьёзно, стараюсь сделать качественно быстро и на совесть. Буду рад сотрудничеству.