Andru_Kremer

Андрей Эмятаев Andru_Kremer

 
26 летРоссия/Чебоксары
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтажник

Всем доброго времени. Я предоставляю услуги по видеомонтажу.  Работаю в Adobe Premiere Pro. Уже в течении 5-ти лет занимаюсь монтажом свадеб,  так же различных рекламных видеороликов. Есть опыт в монтаже видео для ютуб. Владею фотошопом, а так же немного разбираюсь в After Effects. Смогу сделать 3D трекинг текста над объектом либо инфографику. 

К работе отношусь серьёзно, стараюсь сделать качественно быстро и на совесть. Буду рад сотрудничеству.

PhotoshopAfter EffectsИнфографика
Портфолио