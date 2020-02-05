Андрей Эмятаев Andru_KremerAndru_Kremer
26 летРоссия/Чебоксары
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтажник
Всем доброго времени. Я предоставляю услуги по видеомонтажу. Работаю в Adobe Premiere Pro. Уже в течении 5-ти лет занимаюсь монтажом свадеб, так же различных рекламных видеороликов. Есть опыт в монтаже видео для ютуб. Владею фотошопом, а так же немного разбираюсь в After Effects. Смогу сделать 3D трекинг текста над объектом либо инфографику.
К работе отношусь серьёзно, стараюсь сделать качественно быстро и на совесть. Буду рад сотрудничеству.
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Портфолио
- Дизайн интерьеров60 просмотров
- Видеомонтаж55 просмотров