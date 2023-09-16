🤝 Дизайн сделанный на совесть. графический дизайн
Меня зовут Андрей, мне 37 лет.
Я новичок на портале fl, новичок в дизайне.
🎯 Честность, откровенность и пунктуальность
Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.
Делаю: дизайн сайтов, сайты на Tilda, креативы.
Инструменты: Figma, Tilda
🤙 Всегда на связи
Telegram: https://t.me/Moradeer
Мобильный: +972 050 2171 922
(viber, whatsapp, skype, zoom)
💳 Мои счета
Visa/paypal/webmoney
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