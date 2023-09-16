🤝 Дизайн сделанный на совесть. графический дизайн

Меня зовут Андрей, мне 37 лет.

Я новичок на портале fl, новичок в дизайне.

🎯 Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.

Делаю: дизайн сайтов, сайты на Tilda, креативы.

Инструменты: Figma, Tilda

🤙 Всегда на связи

Telegram: https://t.me/Moradeer

Мобильный: +972 050 2171 922

(viber, whatsapp, skype, zoom)

💳 Мои счета

Visa/paypal/webmoney