Веб программист, верстальщик, монтажер видео/фото. Копирайтер, рерайтер по совместительству менеджер.

Веб программист, верстальщик, разработчик интересных сайтов и текстов по копирайтингу/рерайтингу, по совместительству менеджер и монтажер видео/фото. Долгое время работал в компании по разработке веб-сайтов высокого уровня исполнения. Далее уже устроился в другую частную компанию и полностью вел дела в интернет отрасли от построения бизнес плата - создания сайта - и до полного продвижения в сети интернет.

Некоторые работы и действующие сайты: cantra.net / cantra.kz / cantra.ru / cantra.me / royalgarden.kz / avtogen.kz / sqa.kz .

А также активное участие в роли менеджера/программиста практически во всех проектах компани Весна, с которыми можно ознакомиться здесь: vesna.kz

Помимо текстов и создания сайтов имею большой опыт в оптимизации и продвижения сайтов в интернете через Яндекс, Google, соц. сети и тизерные сети, качественно работал на результат с бюджетами до 70 тыс. руб. в месяц.