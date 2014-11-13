Andryian

Андрей Andryian

 
46 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Дизайн квартального календаря
Все отлично: четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за проект. Рекомендую как надежного заказчика.
Все сделано с учетом пожеланий и в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Разработка рекламного постера
Мои рекомендации надежному заказчику. Четкое задание, быстрая оплата. Спасибо за заказ.
Работа выполнена качественно и в установленные сроки! Спасибо за работу!
Ответный отзыв