$25
Необходимо разработать макет листовки для рекламы в лифте для детского образовательного центра. Формат А5 148/210 вертикальное расположение. Все детали в приложенных файлах.
Дизайн продукции1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Необходимо разработать макет листовки для рекламы в лифте для детского образовательного центра. Формат А5 148/210 вертикальное расположение. Все детали в приложенных файлах.
Необходим дизайн квартального календаря. Описание в техзадании.
Добрый день, необходимо разработать рекламный постер для рекламы в лифтах. Формат А3, А4 и половина А4 (Один макет но разных размеров). Макет нужен в coreldrow и pdf. Компания занимается обслуживанием компьютеров, сайт usr.by Вы ...