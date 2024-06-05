Дизайн Вёрстка Комплектовка

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Купава Андрей Николаевич

МТС +375 33 363-93-93

Беларусь, г. Орша

e-mail: [email protected]

Портфолио на facebook.com: @portfolio.andrykup

Опыт работы в государственной типографии (около 20 лет), рекламно-издательском агентстве. Полиграфия, издательство, верстка, дизайн, допечатная подготовка (полный цикл от изготовления до сдачи в печать любой полиграф. продукции - книг, журналов, газет, открыток, и т.д.)

Умения и навыки: «под ключ» от изготовления до печати любой полиграф. продукции. Понимание процессов производства от принятия заказа до допечатной, печатной (офсетная или цифровая), резка, высечка (тигель) полиграф. продукции.