AndyN

Андрей AndyN

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

icebreak
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
0 баллов
12 лет назад
Необходимо переделать верстку и дизайн сайта
Исполнитель получил доступ к ФТП, скачал весь проект сайта и скрылся. Неделю не выходит на связь. Не кому не советую с ним сотрудничать.