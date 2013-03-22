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Андрей
AndyN
AndyN
34 года
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Михаил
icebreak
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
$35
0 баллов
12 лет назад
Необходимо переделать верстку и дизайн сайта
Исполнитель получил доступ к ФТП, скачал весь проект сайта и скрылся. Неделю не выходит на связь. Не кому не советую с ним сотрудничать.
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Отзывы заказчиков
1
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