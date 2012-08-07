Сборка компьютера, техническое обслуживание, ремонт, сопровождение

Компьютер: Техническое обслуживание (полная разборка продувка и удаление пыли со всех плат и тестирование работы операционной системы) компьютеров, диагностика неисправностей, устранение неполадок программного обеспечения и оборудования путем нахождения объекта неисправности, разборки и замены составляющей с полным доведением до рабочего состояния компьютера.

Настройка и работа в сети. Устранение неполадок по удаленному доступу, отслеживание работоспособности копировальной и печатной техники и поддержание в рабочем состоянии.

Сборка компьютеров на заказ с установкой операционной системы и сопутствующих приложений (MS Office и т.д.), а также обеспечиваю антивирусное сопровождение.

Создание резервной копии системы. При возможном заражении компьютера, создание загрузочного диска (USB FLash) с Live CD и сканирование компьютера с последующим разрешением проблемы.

Графика: AdobePhotoshop

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