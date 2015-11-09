Иванова Анна Ивановна
Дата рождения: 18.10.1985г.
Тел: 8-985-695-99-93
e-mail: [email protected]
Образование:
Основное:
2002-2007 гг. –Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет "ИНЖЭКОН", Санкт-Петербург по специальности экономист-менеджер в туризме и гостиничном хозяйстве.
Повышение квалификации:
Май-ноябрь,2005г. – прохождение стажировки в качестве администратора гостиницы в Турции . Отель «Marty Myra»,Kemer, Tekkirova.
2007г – прохождение курсов «Выписка и бронирование авиабилов по программам SABRE, Amadeus»-г.Москва-ООО «Капитал Тур»
2014г – прохождение курсов «Выписка и бронирование авиабилов по программе Сирена»-г.Москва-ООО «Школа Аэрофлота»
Наличие сертификатов Amadeus,Sabre,Сирена
Опыт работы:
01.2014 – по наст. вр. ООО «Олимпия Бизнес Трэвел»
Координатор комплексного обслуживания -работа имплантом в офисе компании Halliburton-
- технологические операции в системе Tickets
- консультация сотрудников по интересующим их вопросам:поиск наиболее оптимального маршрута в соответствии с политикой компании, бронирование ,выписка (в том числе сложные маршруты) в системах Amadeus,Gabriel,Сирена
-организация трансферов для сотрудников компании
-бронирование гостиниц
-консультация клиентов о правилах оформления авиабилетов
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09.2014 – 09.2014 ООО «Юность»
Администратор гостиницы-г. Москва
-обеспечивание работы по эффективному и культурному обслуживанию клиентов, созданию для них комфортных условий
- осуществление контроля над своевременной подготовкой номеров к приему прибывающих в гостиницу, соблюдения чистоты в гостинице
-информирование проживающих о предоставляемых дополнительных платных услугах, прием заказов на их выполнение и контроль их исполнения
-прием претензий, связанных с неудовлетворительным обслуживанием клиентов и проведение соответствующих организационно-технических мероприятий по их исполнению.
-подготовка закрывающих документов( счет на оплату, счета -фактуры).
11.2012-08.2013 ООО «Отель»-г. Чебоксары
Администратор гостиницы
-бронирование номеров за наличный и безналичный расчет( в том числе и групповых заявок)
-встреча гостей,оформление ,выдача ключей,выставление счетов за проживание
-выставление счетов-фактур,закрыващих документов
-контроль за обепечением безопасности в гостинице
09.2007 – 10.2012 ООО «ЛАВАНА»-г. Чебоксары
Менеджер по продажам авиабилетов
-разработка маршрута и расчет стоимости перелета, включаясложные маршруты.
-бронирование и оформление авиабилетов
-обмен и возврат авиабилетов
-ведение отчетности
07.2006 – 08.2007 ООО «Отель-ДИС»-г. Чебоксары
Администратор гостиницы
Языки
Русский: Родной язык
Английский: свободно владею
Другие навыки: Dos/Windows XP(7,10), MS Office 365(Word, Excel, Outlook,),Tickets, Amadues, Sirena, Sabre, Gabriel
Личные качества: , ответственный подход к выполнению заданий, коммуникабельность, энергичность, нацеленность на результат, устойчивость к стрессам, быстрая обучаемость и адаптация к новым условиям, аккуратность, целеустремленность, без вредных привычек, увлекаюсь переводом песен, чтением книг на англ. языке, занимаюсь спортом: зумба, бег.