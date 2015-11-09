Перевод текстов контрольные работы.Специализация-английский язык.Копирайт

Иванова Анна Ивановна

Дата рождения: 18.10.1985г.

Тел: 8-985-695-99-93

e-mail: [email protected]

Образование:

Основное:

2002-2007 гг. –Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет "ИНЖЭКОН", Санкт-Петербург по специальности экономист-менеджер в туризме и гостиничном хозяйстве.

Повышение квалификации:

Май-ноябрь,2005г. – прохождение стажировки в качестве администратора гостиницы в Турции . Отель «Marty Myra»,Kemer, Tekkirova.

2007г – прохождение курсов «Выписка и бронирование авиабилов по программам SABRE, Amadeus»-г.Москва-ООО «Капитал Тур»

2014г – прохождение курсов «Выписка и бронирование авиабилов по программе Сирена»-г.Москва-ООО «Школа Аэрофлота»

Наличие сертификатов Amadeus,Sabre,Сирена

Опыт работы:

01.2014 – по наст. вр. ООО «Олимпия Бизнес Трэвел»

Координатор комплексного обслуживания -работа имплантом в офисе компании Halliburton -

- технологические операции в системе Tickets

- консультация сотрудников по интересующим их вопросам:поиск наиболее оптимального маршрута в соответствии с политикой компании, бронирование ,выписка (в том числе сложные маршруты) в системах Amadeus,Gabriel,Сирена

-организация трансферов для сотрудников компании

-бронирование гостиниц

-консультация клиентов о правилах оформления авиабилетов

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09.2014 – 09.2014 ООО «Юность»

Администратор гостиницы-г. Москва

-обеспечивание работы по эффективному и культурному обслуживанию клиентов, созданию для них комфортных условий

- осуществление контроля над своевременной подготовкой номеров к приему прибывающих в гостиницу, соблюдения чистоты в гостинице

-информирование проживающих о предоставляемых дополнительных платных услугах, прием заказов на их выполнение и контроль их исполнения

-прием претензий, связанных с неудовлетворительным обслуживанием клиентов и проведение соответствующих организационно-технических мероприятий по их исполнению.

-подготовка закрывающих документов( счет на оплату, счета -фактуры).

11.2012-08.2013 ООО «Отель»-г. Чебоксары

Администратор гостиницы

-бронирование номеров за наличный и безналичный расчет( в том числе и групповых заявок)

-встреча гостей,оформление ,выдача ключей,выставление счетов за проживание

-выставление счетов-фактур,закрыващих документов

-контроль за обепечением безопасности в гостинице

09.2007 – 10.2012 ООО «ЛАВАНА»-г. Чебоксары

Менеджер по продажам авиабилетов

-разработка маршрута и расчет стоимости перелета, включаясложные маршруты.

-бронирование и оформление авиабилетов

-обмен и возврат авиабилетов

-ведение отчетности

07.2006 – 08.2007 ООО «Отель-ДИС»-г. Чебоксары

Администратор гостиницы

Языки

Русский: Родной язык

Английский: свободно владею

Другие навыки: Dos/Windows XP(7,10), MS Office 365(Word, Excel, Outlook,),Tickets, Amadues, Sirena, Sabre, Gabriel