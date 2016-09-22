Образование
Высшее. Психолого-педагогический факультет Алматинского Государственного университета
им. Абая (2001), аспирантура КазНПУ им. Абая (2008) магистратура ИМиД КазНПУ
им. Абая (2013)
Специальность Практический психолог.
Ученая степень - магистр педагогических и психологических наук, (год присвоения - 2013 г. )
Опыт работы
Школьный психолог в школе-гимназии №23 (2003-2006),
преподаватель психологических дисциплин КазНПУ им. Абая, (2006-2010)
Психолог, колледж АИК (2010)
Преподаватель психолого-педагогических дисциплин в СПбГУП (алматинский филиал) (2013)
МНС, психолог НИИ Психологии КазНПУ им.Абая
(с 2008 по настоящее время)
Преподаватель почасовой в университете Туран (2016).
Соорганизатор и тренер фестиваля «Привычка творить».
Приглашенный специалист на различных курсах ИПК для педагогов и психологов в РК.
Принимала участие в 6научных проектах КазНПУ им. Абая и МОН РК.
Сведения повышении квалификации
Тренинги Международной академии психологических наук (Алматы) по направлениям:
· «Группы экзистенциального опыта» совместно с Институтом гуманистической и экзистенциальной терапии г. Вильнюс;
· модули по направлению «ТОТ» - тренинг обучения тренеров;
· модули по направлению «Интегративная Арт-терапия»; (психосоматика, семейная терапия)
· модули по трансперсональной психологии, (Персона, Трансперсона, Интрерперсона) тренер проф. Козлов В.В.;
· 1 модуль "Летняя психологическая школа";
· учебно-практический семинар Международной академии психологических наук (Санкт-Петербург) совместно с Дальневосточным
институтом практической психологии и психотерапии "Архетипические образы и символы. Современные проективные методы работы.
Карты снов и фантазий С.Каплан-Уильямса. Архетипы и символы женственности.
цикл 3 ч.1"
Тренинги ОППЛ – Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига:
· образовательная программа "Основы психологического консультирования на базе НЛП и психосинтеза"
· образовательная программа "Практическая психология и валеология";
Международный сертификат общества кататимно-имагинативной психотерапии:
· Символдрама работы с семьей - углубленная ступень
Тренинги Казахстанский интенсив НАПК:
· "Клиент-центрированный подход К.Роджерса"
· "Сказкатерапия"
· "Гештальттерапия семьи"
· "Символдрама"
· Курс Международного института дифференциальной психологии г. Берлин «Инновации в образовании»
· Семинары по педагогике Р. Штайнера в Центральной Азии (2010,2013,2014, 2015, 2016)
Область научных интересов
дифференциальная и педагогическая психология, семейная психология развития, проективные, личностно-ориентированные
методы, инновационные психотехнологии, когнитивные стили (познавательная
деятельность), образ мира, социально-психологические тренинги, аналитическая
психология К.Г. Юнга, арт-терапия, соционика, символдрама.
Научные труды
Количество научных работ, – всего 46 научных трудов, в том числе в
соавторстве 9 учебных пособий и
монографий, в зарубежных изданиях – 12
статей.