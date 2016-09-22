Практический психолог

Образование

Высшее. Психолого-педагогический факультет Алматинского Государственного университета

им. Абая (2001), аспирантура КазНПУ им. Абая (2008) магистратура ИМиД КазНПУ

им. Абая (2013)

Специальность Практический психолог.

Ученая степень - магистр педагогических и психологических наук, (год присвоения - 2013 г. )

Опыт работы

Школьный психолог в школе-гимназии №23 (2003-2006),

преподаватель психологических дисциплин КазНПУ им. Абая, (2006-2010)

Психолог, колледж АИК (2010)

Преподаватель психолого-педагогических дисциплин в СПбГУП (алматинский филиал) (2013)

МНС, психолог НИИ Психологии КазНПУ им.Абая

(с 2008 по настоящее время)

Преподаватель почасовой в университете Туран (2016).

Соорганизатор и тренер фестиваля «Привычка творить».

Приглашенный специалист на различных курсах ИПК для педагогов и психологов в РК.

Принимала участие в 6научных проектах КазНПУ им. Абая и МОН РК.

Сведения повышении квалификации

Тренинги Международной академии психологических наук (Алматы) по направлениям:

· «Группы экзистенциального опыта» совместно с Институтом гуманистической и экзистенциальной терапии г. Вильнюс;

· модули по направлению «ТОТ» - тренинг обучения тренеров;

· модули по направлению «Интегративная Арт-терапия»; (психосоматика, семейная терапия)

· модули по трансперсональной психологии, (Персона, Трансперсона, Интрерперсона) тренер проф. Козлов В.В.;

· 1 модуль "Летняя психологическая школа";

· учебно-практический семинар Международной академии психологических наук (Санкт-Петербург) совместно с Дальневосточным

институтом практической психологии и психотерапии "Архетипические образы и символы. Современные проективные методы работы.

Карты снов и фантазий С.Каплан-Уильямса. Архетипы и символы женственности.

цикл 3 ч.1"

Тренинги ОППЛ – Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига:

· образовательная программа "Основы психологического консультирования на базе НЛП и психосинтеза"

· образовательная программа "Практическая психология и валеология";

Международный сертификат общества кататимно-имагинативной психотерапии:

· Символдрама работы с семьей - углубленная ступень

Тренинги Казахстанский интенсив НАПК:

· "Клиент-центрированный подход К.Роджерса"

· "Сказкатерапия"

· "Гештальттерапия семьи"

· "Символдрама"

· Курс Международного института дифференциальной психологии г. Берлин «Инновации в образовании»

· Семинары по педагогике Р. Штайнера в Центральной Азии (2010,2013,2014, 2015, 2016)

Область научных интересов

дифференциальная и педагогическая психология, семейная психология развития, проективные, личностно-ориентированные

методы, инновационные психотехнологии, когнитивные стили (познавательная

деятельность), образ мира, социально-психологические тренинги, аналитическая

психология К.Г. Юнга, арт-терапия, соционика, символдрама.

Научные труды

Количество научных работ, – всего 46 научных трудов, в том числе в

соавторстве 9 учебных пособий и

монографий, в зарубежных изданиях – 12

статей.