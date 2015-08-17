Здравствуйте.Очень рада,что Вы посетили мою страницу.
Хотите знать ,чем же я могу Вам помочь.
Занимаюсь:
-цветокоррекция и светокоррекция
-портретная ретушь (удаление различных дефектов кожи)
-ретушь общего фото (удаление ненужных деталей отвлекающих от персонажа)
-художественная рушь (прорисовка деталей вручную)
-обтравка любого товара (продукты,одежда,бижутерия и т.д.)
-замена фона
-добавление тени
Ваш заказ сделаю,так ка Вы этого желаете.Обязательно качественно и в строки.
Мои контакты:
электронная почта[email protected]
skype - millena690
вконтакте - http://vk.com/id6802419
Пишите какую обработку вы хотите.Все сделаю красиво и быстро,фото обработка вас порадует.О цене договоримся.
Оплата для России на Qiwi кошелек, Privat24, Янедкс.Деньги,WebMoney. Украина на карту банка.
Портфолио
- Обтравка+замена фона+добавление тени322 просмотра