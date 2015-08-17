Обрабатываю фотографии по вашему желанию.

Здравствуйте.Очень рада,что Вы посетили мою страницу.

Хотите знать ,чем же я могу Вам помочь.

Занимаюсь:

-цветокоррекция и светокоррекция

-портретная ретушь (удаление различных дефектов кожи)

-ретушь общего фото (удаление ненужных деталей отвлекающих от персонажа)

-художественная рушь (прорисовка деталей вручную)

-обтравка любого товара (продукты,одежда,бижутерия и т.д.)

-замена фона

-добавление тени

Ваш заказ сделаю,так ка Вы этого желаете.Обязательно качественно и в строки.

Мои контакты:

электронная почта[email protected]

skype - millena690

вконтакте - http://vk.com/id6802419

Пишите какую обработку вы хотите.Все сделаю красиво и быстро,фото обработка вас порадует.О цене договоримся.

Оплата для России на Qiwi кошелек, Privat24, Янедкс.Деньги,WebMoney. Украина на карту банка.