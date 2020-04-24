Anet_Valeryan555

Креативные и творческие решения в написании текстов, сценариев. Создание иллюстраций,
эскизов, картин, пискилярд и т.п. в Fotoshop или карандашом, красками
(акварель, гуашь, масло, акрил) на бумаге, полотне! В данный момент прохожу обучение в академииШАГ на факультете "Компьютерная графика и дизайн". ЗакончилаГадячское училище культуры им. И.П. Котляревского по специальности
"Изобразительное и декоративно-прикладное искусство"Работала вразличных сферах и приобрела навыки в
направлениях: художественная роспись стен под заказ по заранее
проработанным эскизом с учетом
пожеланиий клиента, преподавание изобразительноого искусства; работа
педагога-организатора, продавца продовольственных товаров, менеджера по продаже
авто, продавца одежды и вещей "Секонд-Хенд", кассира-оценщика
драгоценных металлов и техники и их продаж, менеджера по продажам и работе с
клиентами.ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА:*ответственность, * пунктуальность,*коммуникабельность, *исполнительность, * энергичность, * креативность, * нестандартныйтворческий подход, * умение работатьв команде, * способность кбыстрому обучению новым видам деятельности.Дополнительныесведения: -уверенный пользователь ПК* * (Fotoshop, Camera RAW,Ligthroom, пакет MS Office; почтовые программы; Интернет, Соцсети)- имею опытросписи стен, фойе, изготовления копий картин и объемных декоративных изделий на заказ.ЯЗЫКОВЫЕ ДАННЫЕ:* Украинский -свободно; * Русский - свободно; * Английский - со словарем.Хобби: Это самоепостоянное саморазвитие!) Писать
картины, читать книги в разных жанрах, создавать декоративные изделия.