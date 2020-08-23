Angeel2003

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Педагог со стажем более 14 лет в общеобразовательной школе и детском саду , с доп. стажем завуча организатора по внеклассной работе . Нравиться рирайтить сценарии праздников для детей и взрослых с применением копирайтинга , разрабатывать нестандартные уроки . Знаю о стране Обьединенные Арабские Эмираты даже больше , чем местные жители . Интересны все виды творчества , обожаю вязать и вышивать .

По гороскопу Дева , поэтому люблю точность и лаконичность .