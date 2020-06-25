Angel-37

Михаил Angel-37

 
32 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Нахожу решения для интернет бизнеса

Услуги

Исследования целевой аудитории

Портрет пользователя/клиента

Исследования отрасли

Создание брендбука

Основные каналы продаж

SEO

Контекстная реклама

RTB

CPA-сети

Таргетированная реклама

SMM

Удержание клиентов повышение лояльности

Usability-аудит

SERM

Контент-менеджмент

Возврат посетителей и upsale

Ремаркетинг

E-mail маркетинг

SMS маркетинг

Дизайн

Проектирование интерфейсов

Прототипирование

Usability-исследования

Информационный дизайн

Брендбук
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка сайта клиники

    Нужен опытный и ответственный исполнитель для создания адаптивной и кроссбраузерной верстки на HTML5, CSS3, JS. Дизайн - [url=https://app.conceptboard.com/board/41bu-if8q-8op9-f1ck-tn3h#]https://app.conceptboard.com/board/41bu-if8q-8op9-f1ck-tn3h#[/url] Базовое ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Vy8MK8j92f-cNinvpuBLWu7wC-2Hwq_5ANWQeOwlTZ4/edit?usp=sharing Верстка адаптивная под разрешения - 380, 970, 1170 (под retina - обязательно) Работа принимается после глубокой проверки работы всех форм, кроссбраузерности ...

    JavascriptВерстка сайтаHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$500
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта клиники
Работаем не в первый раз, и как всегда все на уровне, четкая постановка задачи, адекватные требования, своевременная оплата. Буду рад другим проектам
Четко, ясно, в сроки. Спасибо.
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