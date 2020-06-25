Нужен опытный и ответственный исполнитель для создания адаптивной и кроссбраузерной верстки на HTML5, CSS3, JS. Дизайн - [url=https://app.conceptboard.com/board/41bu-if8q-8op9-f1ck-tn3h#]https://app.conceptboard.com/board/41bu-if8q-8op9-f1ck-tn3h#[/url] Базовое ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Vy8MK8j92f-cNinvpuBLWu7wC-2Hwq_5ANWQeOwlTZ4/edit?usp=sharing Верстка адаптивная под разрешения - 380, 970, 1170 (под retina - обязательно) Работа принимается после глубокой проверки работы всех форм, кроссбраузерности ...
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Информационный дизайн
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$500
10 баллов
4 года назад
Работаем не в первый раз, и как всегда все на уровне, четкая постановка задачи, адекватные требования, своевременная оплата. Буду рад другим проектам
Ответный отзыв
Четко, ясно, в сроки. Спасибо.