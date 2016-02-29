Lina Art- иллюстрации; 2D персонажи; комиксы; полиграфия и т.п.

НЕ РАБОТАЮ А ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ !

Опыт работы более 30 лет (член Союза Художников)

я рисую ВСЕ, в любой стилистике!

- вам достаточно приложить пример того, что вам надо...и я сделаю именно так.

Работаю с предоплатой 50%.

Постоянные заказчики, которые вызывают симпатию имеют скидки.

портфолио - отзывы http://artlina13.wix.com/angelina-art