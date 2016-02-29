Lina Art- иллюстрации; 2D персонажи; комиксы; полиграфия и т.п.
НЕ РАБОТАЮ А ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ !
Опыт работы более 30 лет (член Союза Художников)
я рисую ВСЕ, в любой стилистике!
- вам достаточно приложить пример того, что вам надо...и я сделаю именно так.
Работаю с предоплатой 50%.
Постоянные заказчики, которые вызывают симпатию имеют скидки.
портфолио - отзывы http://artlina13.wix.com/angelina-art
Действие аккаунта приостановлено!
Иллюстрации и Рисунки
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