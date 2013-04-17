Ф.И.О. : Гондарук Владимир Романович

Город: Комсомольск-на-Амуре

Дата рождения: 18.11.1990 г.

Образование: Автомеханик.

Опыт работы: Спам , всегда рекламил все что поподалось по разным обьявлениям и тд.

Ценю в людях:

Ответственность, дружелюбие, умение излагать свои мысли, порядочность, корректное общение.

От заказчика жду:

Своевременную оплату, качественную оценку работы, деловое отношение, желание сотрудничать.

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Мои контакты:

Моб. телефон: +79141861331

ICQ: 366-847-414

E-mail: [email protected]