Владимир Гондарук AngelAngel
33 годаРоссия/Комсомольск-на-Амуре
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Ф.И.О. : Гондарук Владимир Романович
Город: Комсомольск-на-Амуре
Дата рождения: 18.11.1990 г.
Образование: Автомеханик.
Опыт работы: Спам , всегда рекламил все что поподалось по разным обьявлениям и тд.
Ценю в людях:
Ответственность, дружелюбие, умение излагать свои мысли, порядочность, корректное общение.
От заказчика жду:
Своевременную оплату, качественную оценку работы, деловое отношение, желание сотрудничать.
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Мои контакты:
Моб. телефон: +79141861331
ICQ: 366-847-414
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!