Angel77

Анжелика Angel77

 
46 летУкраина/Мелитополь
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественный контент по доступной цене.

SEO-копирайтинг,рерайтинг, написание новостей и отзывов.

Ответственность, грамотность, четкое соблюдение сроков!

Пишу тексты на различные тематики:

  • красота;
  • мода;
  • здоровье;
  • дети;
  • спорт;
  • о лекарствах и методах лечения болезней у людей и животных;
  • бытовая техника;
  • кулинария и многое другое.
Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве. Легко и быстро обучаюсь. 

С новыми заказчиками работаю по 50% предоплате, в дальнейшем устроит оплата по

факту сдачи материала.

Эл. адрес:

[email protected]

 

SEO-копирайтинг
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