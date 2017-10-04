Качественный контент по доступной цене.

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Ответственность, грамотность, четкое соблюдение сроков!

Пишу тексты на различные тематики:

красота;

мода;

здоровье;

дети;

спорт;

о лекарствах и методах лечения болезней у людей и животных;

бытовая техника;

кулинария и многое другое.

Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве. Легко и быстро обучаюсь.

С новыми заказчиками работаю по 50% предоплате, в дальнейшем устроит оплата по

факту сдачи материала.

Эл. адрес:

[email protected]