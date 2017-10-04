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Пишу тексты на различные тематики:
- красота;
- мода;
- здоровье;
- дети;
- спорт;
- о лекарствах и методах лечения болезней у людей и животных;
- бытовая техника;
- кулинария и многое другое.
С новыми заказчиками работаю по 50% предоплате, в дальнейшем устроит оплата по
факту сдачи материала.
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- Мастопатия молочных желез.128 просмотров
- Энтерит у собак.144 просмотра