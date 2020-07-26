Создание, администрирование сайтов. Веб-дизайн. Техническая поддержка бизнеса.

Добрый день, меня зовут Ангелина.

Я являюсь техническим специалистом с профильным образованием, предоставляю такие виды услуг:

- Создание сайтов

- Администрирование сайтов

- Разработка дизайна сайтов

- Разработка отдельных блоков дизайна сайта

- Создание чат ботов под любые менеджеры

- Внедрение CRM систем

- Автоматизация бизнес процессов