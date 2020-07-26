Ангелина Иванова Angelina1307Angelina1307
27 летРоссия/Курск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создание, администрирование сайтов. Веб-дизайн. Техническая поддержка бизнеса.
Добрый день, меня зовут Ангелина.
Я являюсь техническим специалистом с профильным образованием, предоставляю такие виды услуг:
- Создание сайтов
- Администрирование сайтов
- Разработка дизайна сайтов
- Разработка отдельных блоков дизайна сайта
- Создание чат ботов под любые менеджеры
- Внедрение CRM систем
- Автоматизация бизнес процессов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн Landing page для компании списания долгов37 просмотров