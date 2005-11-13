Angelina1311

Написание эссе/ сочинений/ школьных проектов 5-11 класс
Создаю/ редактирую/ оформляю школьные сочинения, эссе, теоретическую часть проекта ( с оформлением списка литературы по ГОСТу) + презентация.
Имею большой опыт в написании проектов: итоговый проект за 11 класс оценка "5", участвовала в Уральской проектной смене ОЦ Сириус, сертификат за прохождение образовательный интенсивов Фонда Золотое сечение такие как "Медицинская биология" и "Проектная мастерская".
Теоретическая часть проекта (с наличием темы) - 300 рублей.
Сочинение/ эссе - 200 рублей.
Теоретическая часть проекта + презентация - 400 рублей.
Научная статья/ доклад - 200 рублей.
Работаю по предоплате.
Срок выполнения заказа от 2 дней.
Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!