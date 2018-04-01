Angelina2018

Обязанности · Работа с блоггерами (поиск и общение) · Написание продающих постов · Написание историй о брендах, доставке, оплате, сайте и тд. · Проведение giveaways · Настройка таргета (как плюс) · Email marketing, работа с ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $250
Требуется человек для ведения соц сетей (Facebook и Pinterest) на английском языке. Тематика комиссионный магазин люкс продукции (Луи Виттон и тд) Страницы созданы, фейсбук немного развит, нужно продвигать страницы, искать потенциальных подписчиков/клиентов, размещать ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется специалист знающий немного платформу Shopify.com Нужно добавить новый товар на сайт (сумки, кошельки), сделать краткое описание на английском языке, добавить картинку товара, прописать цену, выбрать категорию для размещения на сайте и сохранить. Прописать ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший исполнитель.