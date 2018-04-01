Angelina2018

Ангелина Angelina2018

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Развитие и продвижение соц сетей Facebook и Pinterest на англ яз.
Все отлично. Рекомендую.
Хороший исполнитель.
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